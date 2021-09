Amelander Energie Coöperatie wol sinnepark, mar ek tij- en wynenerzjy

It ynstimmen wie net in ferrassing, want de koöperaasje is oprjochte foar duorsume enerzje. Mar ek oer de lokaasje is men posityf, seit Johan Kiewiet fan de koöperaasje. "Dit is op een plek op het eiland waar al veel industrie is, dus angst voor landschapsvervuiling was er niet."

Akku by it sinnepark

Neffens de klup moat in sinnepark finansjeel út kinne, al bliuwt it altyd in risiko. Dêr moat de akku dy't by it park komme moat, by helpe. "Met name omdat we geld willen verdienen op de 'onbalansmarkt' van TenneT. Als er te weinig stroom op het net is kun je de batterij bijzetten en daar krijg je een vergoeding voor. Omgekeerd kan het ook, als er te veel energieproductie is kun je het zonnepark uitzetten. Daar kun je dan ook geld mee verdienen."

Tij-enerzjy

Mei it sinnepark soe der aanst sa'n 40 persint fan de stroom dy't nedich is op it eilân opwekt wurde kinne. Mar It Amelân wol nei 100 persint. "Er zijn plannen om het verder uit te breiden. Er worden bijvoorbeeld testen gedaan met getijdenenergie door SeaQurrent", leit Kiewiet út. Dat betsjut: de krêft fan de see omsette yn enerzjy.