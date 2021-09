Tebeksetter provinsje: mei wetterbuizen net minder CO2-útstjit útdrûgjend fean

Der is fjouwer jier ûndersyk dien troch Radboud Universiteit en Wageningen Environmental Resarch nei dizze ûnderwetterdrainaazje. It giet om yngroeven buizen mei gatsjes, dy't tusken in sleat en it boerelân rinne. As it te drûch is, kin der wetter fan de sleat nei it lân komme. En is it te wiet, dan kin it wetter fan it lân nei de sleat ta rinne.

Net minder CO2-útstjit

It hat dus bliken dien dat de CO2-útstjit net minder wurdt. Foar de lânbou wurdt feangrûn ûntwettere. Dat smyt in probleem op, want dêr komt in soad CO2 by frij. Dêrom lit de provinsje ûndersyk dwaan nei de bêste oanpak foar it beheinen fan dizze feanoksidaasje.

Gisse

De ûndersikers witte net krekt wêrom't der gjin fermindering fan CO2-útstjit is by de ûnderwetterdrainaazje. Mooglik wurdt it fean net wiet genôch of wurde troch it wetter út de sleat fiedingsstof en soerstof oanfierd dy't it oksidaasjeproses just aktivearje.