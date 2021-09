Alderein krijt help by ynstallearjen fan corona-app

Gjin diskusjes

Yn de biblioteek wurdt net diskussearre oft de coronapas no wol of net in goeie saak is. "Dat dogge we net, wy binne objektyf, wy helpe gewoan eltsenien."

Ek de 71-jierrige Annie de Jong fan Ljouwert komt del. Se hat it sels besocht, mar it slagge net. "De app is foar my wichtich. Ik bin allinnich en ik wol trochgean mei myn libben, bygelyks út iten mei freondinnen."

Dochs fynt se dat de corona-app soarget foar in twadieling. "Ik ha ek begryp foar minsken dy't him net wolle en dat sy sa yn 'e hoeke set wurde, dat giet ek wol fier."