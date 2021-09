Harkemase Boys stunt tsjin Katwijk en pleatst him foar haadtoernoai KNVB Beker

Katwijk spilet yn de twadde divyzje, in klasse heger as Harkemase Boys. It soe dêrom in drege opjefte wurde foar de ploech fan Jan Piet Bosma. By Katwijk siet Fries en âld-ONS Snits-spiler Oege Sietse van Lingen op de bank. Hy kaam nei likernôch in oere yn it fjild.

Flugge efterstân

Al yn de fiifde minút rekke Ahmed el Azzouti de peal foar Katwijk. In lytse tsien minuten letter wie it wol raak foar El Azzouti: hy skeat de bal fan tichteby efter Erick Jansema, de keeper fan de Boys.

De Harkiten rjochten him dêrnei op en Jari Slort rekke mei in yndraaiende foarset de peal. Nei in lyts healoere makken de Boys lyk. Doelman André Krul fan Katwijk gie ûnder de bal troch. Jelle de Graaf koe doe sjitte, mar de bal waard fan de line helle. De ferdigener fan Katwijk skeat de bal lykwols tsjin in ploechgenoat oan en sa rolle de bal dochs yn it doel.