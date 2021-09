Boeren krije 31.000 euro subsydzje foar duorsum boaiembehear op feangrûn

Mei it programma, dat trije jier duorje sil, komme de boeren mear te witten oer duorsum boaiembehear. Sa sil it gean oer it werstel fan de mineralen dy't yn de boaiem sitte, it beweidzjen fan de grûn en it minder brûken fan keunstdong en skealike jarre.

Oksidaasje

Troch de boppeste laach yn it fean wer yn oarde te krijen en gebrûk te meitsjen fan de natuerlike prosessen, moat de boaiem wer sûn wurde, is de gedachte efter Boeren in Balans met het Veen. Boppedat moat sa de oksidaasje fan it fean ôfremme wurde.

De dielnimmers komme út ferskate gebieten. Earder dit jier krige it projekt goed 126.000 euro subsydzje fan it Ryk.