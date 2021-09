Ekstra CV-dokters yn gemeente Ljouwert geane hege enerzjyprizen te liif

Klaas Hofman wie seis jier ferlyn noch de ienige enerzjycoach yn de gemeente Ljouwert. No binne it der seis, mar dêr komme noch ekstra cv-dokters by. Neffens Hofman is dat nedich.

'Tips en tricks'

"As we sjogge nei de enerzjyprizen, wiene dy sa'n twa jier ferlyn 50 sint per kúb en dy komme no boppe de euro", seit Hofman. De coaches geane yn Ljouwert it meast nei minima's ta, mar ek nei minsken dy't in baan ha mar net al te folle fertsjinje. Sy kinne fergees help oanfreegje by it enerzjyloket.