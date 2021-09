Wat betsjut dizze troanrede foar Fryslân?

Kommissaris fan de Kening Arno Brok: "Wat ik moai fûn yn it earste part is dat ús kening rom omtinken hie foar de ferbining. It binne drege tiden, it binne ûnrêstige tiden, der is in soad ûnwissichheid yn de mienskip. En dat de kening besocht hat om dúdlik ferbining te meitsjen en utering te jaan oan it feit dat wy in ryk lân binne en dat ek wol bliuwe. En dat der in soad is om tankber foar te wêzen."

Fryslân waard yn de troanrede net spesifyk neamd, Brok fynt lykwols net dat ús provinsje hielendal oerslein is. "De kening hie moaie wurden oer lânbou, wy wolle ek yn de takomst lânbouprovinsje bliuwe. Net allinne om it ekonomyske belang, mar ek omdat it de kwaliteit oanjout fan ús lânskip yn Fryslân. Yn dy sin wie der rom omtinken, ek foar Fryslân dizze kear."