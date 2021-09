COA wol needopfang foar 600 asylsikers yn Friezenhal yn Ljouwert

It COA hat de gemeente Ljouwert fersocht om fan 20 oktober ôf in needopfang foar 600 minsken yn te rjochtsjen yn de Friezenhal. De hal soe dan foar in perioade fan in healjier as opfanglokaasje tsjinje. Dy perioade kin op syn meast twa kear trije moannen ferlinge wurde.

Kolleezje posityf

It kolleezje fan B en W fan Ljouwert lit witte posityf tsjin it foarstel oer te stean. De gemeente wol ynkoarten yn petear mei it COA om hjir ôfspraken oer te meitsjen.

It COA hat mear opfanglokaasjes nedich, om't alle reguliere lokaasjes fol binne troch in hegere ynstream fan asylsikers. Earder sei Arno Brok al dat de Fryske gemeenten ree binne om flechtlingen op te fangen.