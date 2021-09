Kijlstra BV Drachten set 45 minsken op strjitte

"Vanwege structurele verliezen en een steeds maar krimpende markt heeft de directie van Kijlstra BV noodgedwongen het voorgenomen besluit moeten nemen alle rioleringsactiviteiten op termijn te staken", skriuwt it bedriuw.

As gefolch fan de staking fan dy wurksumheden soe it ferlies fan wurkplakken ûnûntkomber wêze. It bedriuw lijt nei eigen sizzen al jierren 'substantiële' ferliezen.

Hurde klap

Algemien direkteur Hans Mascini: "We hebben gestreden tot het laatst, maar helaas moeten we het ontslag aanvragen voor ongeveer 45 ervaren krachten. Het is een harde klap voor deze medewerkers, waarvan een groot deel al decennia bij ons aan het werk is."

Fan de 85 wurkplakken bliuwe 40 plakken beholden.