Justysje easket wurkstraf tsjin manlju foar stellerij yn De Westereen en omkriten

Njonken in wurkstraf wurdt ek trije moannen sel ûnder betingst easke tsjin in 25-jierrige Dokkumer en in 50-jierrige ynwenner fan Damwâld. Se soenen yn 2018 ferskate saken stellen ha, ûnder oare fytsen, túnlampen, beelden, in boattrailer en ek guod fan de fuotbalklup vv Zwaagwesteinde.

Minder strang

De mannen brûkten regelmjittich drugs, it Iepenbier Ministearje easket lykwols gjin selstraf sûnder betingst, om't de fertochten harren libben yn de tuskentiid wat bettere hawwe soenen.

De rjochtbank docht op 5 oktober útspraak.