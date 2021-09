De toan fan Jan de Groot: "Fuchsiadeksel"

Maar soks haalt 't fansels niet bij 't groate wereldprobleem dat hur in de naseumertiid in Luwt andiend het. 'n Frise ramp! Komme wij hier ooit weer over hine? Slimmer kin 't in elk gefal niet worre, soa likent 't, nou't wij d'r presys middenin insitte.

En dan hew ik 't fansels over die paarsrooie deksels op 'e smîrgenskonteners, al noeme se 't nou fuchsiadeksels, wil'k lo. Hoe krije je 't ok in 'e harsens, nou, om die deksels paarsroad te maken!? Der durve je fansels de dyk niet met út, nou, al sille je wel motte, want eenkeer in de twee weken mot-y an 'e dyk. Soks doen je in 't donker, at gyneen je siet, want je skame je doad. Kom op, sêg: 'n fuchsia-kleur. Krastes!

Mooi, en dan gaat d'r nou 'n heel ândere wyn waaien, want wat ik krekt allegaar saai, der meen ik fansels niks fan. Wer't die fuchsia-mînsen hur drok over make, der begryp ik werklik hel-en-dal niks fan. Se hewwe groate moeite met 'n paarsrooie deksel op 'e kontener. En dat mene se ok nag! Maar ik sou teugen die mînsen sêge wille: doen nou niet soa halfwiis over soa'n piteluttig dinchy.

Maar hierin worre se ok nag 's steund deur 'n frommes die't kleurspesjalist skynt te wezen. Sij komt met 'n sweverige ferklaring dat de kleur "niet in harmony is met de omgeving. 't Sou 'n kortdurende akseptasygraad hewwe."

En 't wort nag botter, want sil'k jim 's wat fertelle? D'r binne sels beweuners die't de paarsrooie kleur overspoaten hewwe. En sonder skaamte, h'n, eerder groats, stonnen deuze spoiters fleden week dînsdeg op 'e foto in de Luwter krant met hur forfde deksels. Mînsen, mînsen, d'r is soa'n prot ellinde op 'e wereld en sij make hur drok over de kleur fan 'n kontenerdeksel.

En wat sait Omrin d'r aigenlik fan? Sij hewwe foor deuze kleur koazen omdat die kleur nag beskikber waar. Kyk, der loof ik dan weer niks fan. Feerder geeft Omrin an dat paars ok de kleur fan de passy is en de passy is dan foor de kringloop. Slaat ok nergens op. Ok te sweverig. Maar och, se hoeve ok niet met 'n annimlik betoog te kommen, want wij hewwe 't maar over 'n fuchsiadeksel. Bij eandsybeslút sait Omrin al wat nuchters: "Het gaat er ons meer om wat er onder de deksel gebeurt, dus wat er in de container gaat en dat de mensen er bewust van zijn."

Hoe dan ok: d'r binne dus mînsen die't 'n paarsrooie deksel niet akseptere en hur hier dus och soa drok om make. Hoe feer binne wij soa starigan sonken? Saai ik 'wij'? Korreksy: 'n antal mînsen, maar gelukkig kin 't de meeste mînsen niks skele dat se 'n paarsrooie deksel hewwe.

At 'n fuch fuch fuchsiadeksel foor 'n handsyfol mînsen 'n heel groat probleem is in deuze wereld der't 'n prot niet leuke dingen gebeure, dan sille se fast faker de deksel op hur neus krije. Ja, inderdaad, hooplik die paarsrooie deksel..."