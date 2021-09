Herman van Veen eksposearret beskildere pleksyglêsplaten yn Vijversburg

Van Veen skilderet yntusken alwer 22 jier, mar hy neamt himsels noch altyd in 'jonge skilder'. "In dat opzicht kom ik net kijken. Ik denk dat ik inmiddels wel zo'n 300-400 doeken heb gemaakt. Die zwerven uit en verdwijnen de wereld in. Ze hangen in kerken, musea, gallery's en theaters. Voor mij zijn het een soort sporen die je nalaat. Zoals met graffiti, dat doe ik eigenlijk op mijn manier ook. Ik maak graag dingen voor een locatie", seit Van Veen.

'Tútsje yn de omjouwing'

Oer de tentoanstelling yn it 'skitterjende park' bliuwt Van Veen beskieden. "Dat ik daar een toefje kleur in aan heb mogen brengen is ontzettend leuk. That's it. Het is niet wereldschokkend, het is een kusje in een omgeving", sa seit de keunstner.

De eksposysje Transparanten H fan Herman van Veen is oant en mei 21 desimber te sjen yn it paviljoen.