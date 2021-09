Kwealik belangstelling foar bypraatsesjes NAM yn Ternaard, mar wol soargen

Meiwurkers fan de NAM en bestjoerder Ruud Cino fan it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat hearden de ferhalen oan. Sy binne derfan oertsjûge, dat as de NAM de fergunning krijt om by Ternaard nei gas te boarjen, der gjin skea ûntstiet. Guon doarpsbewenners twivelen dêr moandei bot oan. Sy fine it wrang dat de NAM en it ministearje de plannen trochsette wolle, nettsjinsteande alle beswieren fanút de omjouwing en de polityk.

"Allegear al besletten"

"Der wurdt in protte oer de minsken hjir praat, mar der wurdt net mei harren praat", tinkt Eelco Duurken fan doarpsbelang Ternaard. "De minsken ha it idee dat it allegear al besletten is, en dat se net tsjin de grutte reus op kinne." Datselde tinkt ek syn kollega Hendrik Talsma fan de wurkgroep gaswinning. "Dêrom wie der hjoed mar sa'n lyts protsje minsken, se tinke dat it allegear dochs wol trochgiet."