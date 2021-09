Ljouwerter sjocht fulkaan útbarsten op La Palma: "Alles rook naar zwavel"

"Toen de vulkaan om 15.00 uur tot uitbarsting kwam, hing de geur van zwavel hier", fertelt Wenning. "Toen ik vanochtend wakker werd rook het naar een pannetje melk dat aanbrandt op het vuur."

Lavarivier

Yntusken binne der al mear as 5.000 minsken evakuerre. "De vulkaan is niet zozeer het probleem, maar wel de lavarivier die het veroorzaakt", leit Wenning út. "Die stroom gaat stapvoets in de richting van de kust. Alle huizen die het tegenkomt verdwijnen in de zwarte, brandende lava. Er zijn inmiddels al meer dan 100 huizen verdwenen."

Twa wrâlden op La Palma

Sels hat Wenning dêr net mei te krijen. Wat dat oanbelanget binne it echt twa ferskate wrâlden op La Palma, seit hy. "De vulkaanuitbarsting vind plaats boven het dorp Todoque. Dat is een gebied van zo'n 25 vierkante kilometer. Daar is wel paniek bij de bewoners. Maar buiten dat gebied eigenlijk niet. Ik sta op vier kilometer van de vulkaan. Ik kan de vulkaan zien en zelfs horen, maar er is hier niet zoveel aan de hand."

It hie noch folle slimmer kinnen, tinkt hy. Tot mijn verbazing zijn er geen grote bosbranden ontstaan. Gelukkig niet."

Evakuaasje

Dochs binne der op La Palma al mear as 5.000 minsken evakuerre, dat merkt ek Wenning wol. "Het is een beetje een gekkenhuis hier. De uitbarsting was enerverend om te bekijken, maar omdat er toch duizenden mensen moesten evacueren werden wij 's avonds gebeld om te vragen of wij mensen konden opnemen. Een stel uit Duitsland en twee Belgen hebben de nacht bij ons doorgebracht."