FIDEO: Boargemaster Buma op ROC Friese Poort yn petear oer frijheid

Dwaan wat je dwaan wolle, fine wat je fine wolle en libje wêr't je libje wolle. Dat is neffens boargemaster Sybrand Buma fan Ljouwert frijheid. Buma wie útnûge op ROC Friese Poort om te praten oer frijheid yn it ramt fan 75 jier frijheid. Sels hat Buma ek ferhalen út de Twadde Wrâldoarloch. Syn pake wie as boargemaster aktyf foar it ferset en ferstoar yn konsintraasjekamp Neuengamme.