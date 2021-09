Gjin coronapas yn tsjerke: elk is wolkom, mar wol ofstân halde

De tsjerklike gemeenten moatte der wol safolle mooglik foar soargje dat de tsjerkegongers de romte krije en feilich in tsjinst bywenje kinne, seit Beekman. Oardel meter as it kin, mar it hoecht net perfoast. In koarte ôfstân mei ek.

Besletten gearkomsten

Formeel binne de tsjerketsjinsten besletten gearkomsten. Boppedat is der frijheid fan godstsjinst. Dêrom hoecht der fan de minister gjin coronapaskontrôle oan de doar te wêzen, lykas yn teäters.

De tsjerken wolle leaver ek net selektearje oan de doar, neffens Beekman. Se binne no al hiel foarsichtich. De tsjerkegongers wurde nei harren plak ta brocht. Ut folle boarst sjonge mei net en der moat safolle mooglik fentilearre wurde. It is ek mooglik in diel fan de tsjerke te reservearjen foar kwetsbere minsken. Dy kinne dêr dan fier útinoar sitte.

Online tsjinsten

As tsjerken wol mei in coronapas oan de doar wurkje wolle, kin dat. Beekman hat dêr noch gjin fersyk foar krigen. Hy ropt alle tsjerken op om foaral troch te gean mei online-tsjinsten. Alle sneinen is op Omrop Fryslân telefyzje en online in Fryske tsjerketsjinst te sjen.