Van Anholt traint mei sc Hearrenfean mei en siket noch in klup

No wol hy graach meitraine by Hearrenfean. "Ik belde en kon hier zo weer terecht." Dat jildt foar it meitrainen by de earste seleksje en foar syn âlde gastgesin. "Het voelt als familie voor me. Ik ben hier nu zes dagen in de week en het voelt als thuis voor me."

Dat jildt ek foar de famylje Bakker. Pele fuotballe yn de seleksje dêr't Thomas Bakker ek by spile. Corine Bakker: "Thomas vroeg of Pele bij ons kon komen. Eerst waren we wat terughoudend, maar Pele paste heel goed bij ons. Hij is ook voor onze dochters een soort broer."