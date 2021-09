Net de hiele klasse hoecht mear nei hûs by in besmetting

Neffens it demisjonêre kabinet is de maatregel om in klasse nei hûs te stjoeren te swier wurden yn 'dizze faze fan de pandemy.' De GGD sjocht mei de âlden fan in besmet bern mei wa't dy yn kontakt west hat. As der meardere coronagefallen yn in groep binne, kin de klasse op advys fan de GGD noch wol nei hûs ta stjoerd wurde.

Goed foar de klasse soenen je sizze, want it ûnderwiis kin dan trochgean. Mar it smyt de skoallen wer in fraach op: hoe bepalje je oft ien nei hûs moat en de oar net?

Wat binne 'nauwe kontakten'?

Harrie Steenstra is direkteur fan skoalkoepel Noventa, mei alve basisskoallen yn Achtkarspelen. Hy seit: "Dat is het probleem in deze regeling: we kunnen dat eigenlijk niet. De veronderstelling dat kinderen in kleine groepjes bij elkaar blijven zitten, klopt niet. Wat zijn 'nauwe contacten'? Dat is heel moeilijk te definiëren."

Noventa folget no de line dat de besmette learling thús bliuwt. "Op dit moment hebben we zo'n situatie op één van onze scholen. Maar voorlopig lijkt het er op dat we gaan werken met: de zieke leerling blijft thuis en de andere kinderen gaan zoveel mogelijk naar school. De klassen blijven zoveel mogelijk intact, tenzij het overduidelijk is dat kinderen klachten hebben. Dan nemen we andere maatregelen in overleg met de GGD."