Deputearre jout ôftraap Fryske Ynsprekwike foar tûke apparaten

De deputearre fynt dizze ynsprekwike wichtich omdat it sjen lit dat it Frysk in serieuze, profesjonele wurktaal is. Net inkeld in taal foar achter de foardoar of foar op feestjes. Se docht alles yn it Frysk. "It is de taal fan myn Sietske-wêzen", seit se.

Dat it Frysk ek yn profesjoneel fermidden brûkt wurde kin, hat Poepjes okkerdeis sjen litten yn de Twadde Keamer. By it debat oer de stroomkabel troch Skiermûntseach hatse ek wat yn it Frysk sein.

Skomkofje

Har wurkplak, it Provinsjehûs yn Ljouwert, is tige Frysk. Sa is yn de kofjeautomaten 'skomkofje' en 'sûkelarje' te krijen. En de lift seit yn it Frysk op hokker ferdjipping er oankaam is.

De gasten op it Provinsjehûs fine it moai, mar dochs binne dêrbûten ek altyd minsken dy't it Frysk net ferstean of net ferstean wolle. Poepjes: "Dan sis ik altyd: it Frysk sit tusken Dútsk en Ingelsk yn. It is gjin Súd-Koreäansk. Mei in bytsje goede wil is it wol te ferstean. "