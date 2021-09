Milan van Ewijk giet foar 'Dumfries-rûte': "Maar wel op eigen manier"

Hearrenfean is goed út de startblokken kaam. Nei fiif wedstriden hawwe de Feansters tsien punten. Dêrmei steane sy op it tredde plak yn de earedivyzje. "Het gaat zeker goed", fertelt Van Ewijk.

Ferfal yn de twadde helte

Ien ding moat de klup him noch wol yn ferbetterje: it ferfal yn de twadde helte is faak grut. Dêr is de seleksje him bewust fan, seit de rjochterferdigener fan sc Hearrenfean: "Ik heb zelf nog geen oplossing gevonden hoe het kan dat we in de tweede helft minder spelen. We zijn er druk mee bezig om te kijken wat het probleem kan zijn."