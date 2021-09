Der komt in ekstern juridysk ûndersyk nei gaswinning Waadsee

It fersyk is op inisjatyf fan SP-Keamerlid Sandra Beckerman foarlein oan de kommisje foar Ekonomyske Saken en Klimaat. It waard mei yntsjinne troch D66, CDA, PvdA, GrienLinks, PvdD en ChristenUnie.

De fraksjes fan de BoerBurgerBeweging en BIJ1 hawwe it foarstel stipe. Sy wolle dus witte oft de minister mooglikheden hat om in winningsfergunning te wegerjen.

Blok: wegerje kin net

In grut diel fan de Keamer, mar ek natuerorganisaasjes, de regionale en lokale polityk wol de gaswinning by Ternaard tsjinhâlde. By syn besite oan Ternaard sei demisjonêr minister Blok dat dat net kin. Hy seit dat er de fergunning allinnich wegerje mei as der dúdlike gefaren binne. Neffens him toane ûndersiken dat net oan.