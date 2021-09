'Pearels' yn de stêd bliuwe yn nije edysje Frysk Strjitfestival

Komme der gewoanwei 50.000 besikers, no wienen dat likernôch 7.000.

"Deze editie was anders, maar zeker leuk", seit Natasja Kesteloo, dy't tefreden weromsjocht op it fjouwer dagen duorjende festival. "Het waren stralende dagen."

Se koenen it festival organisearje omdat se fan it begjin ôf oan altyd de oardel meter oanhâlden ha. "Dus we hadden afgebakende ruimtes met stoelen op afstand en verkoop via tickets."

Gjin spontaan teäter op strjitte

Troch dy coronamaatregels wie it dit jier net in feest mei in soad minsken op strjitte en strjitteäter op strjitte. "Dat hebben we wel gemist, want straattheater moet je spontaan op straat tegenkomen, maar daardoor konden we wel spelen." De organisaasje krige in soad betankjes fan besikers.