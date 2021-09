Verbeek: Mei 9-0 ferlieze sil de kommende tiid folle faker foarkomme

"Zo'n wedstrijd vergeet je niet zomaar", seit Verbeek dêr no oer. De wedstriid fan Cambuur hat er net folslein sjoen, mar wol yn gearfetting. It ferlies wie ferwachte. De Ljouwerters hoege harsels gjin ferwiten te meitsjen, seit er. "Ajax was gewoon veel beter."

Verbeek is no trainer fan Almere City. Syn ploech spile dit wykein ek tsjin Ajax: Jong Ajax te witten. De útslach wie 2-4 yn it foardiel fan Jong Ajax. "We hebben kansloos verloren", sei Verbeek.

As trainer kin Verbeek wol genietsje fan it goede spul, ek al ferliest syn klup. "Het enige wat je moet doen, is ervan leren", sei er tsjin syn spilers. Dat is dêr't se úteinlik allegearre hinne wolle.