Slagge edysje fan Onbeperkte Elfstedentocht; dream fan 500 dielnimmers

Kop omheech en trochsette

Ek al wie it gjin wedstriid, der komt altyd ien as earste oer de finish. En dat wie Jacob mei syn handbike. "Eins is it in 'kniebike', ik leun op de knibbels en kin sa mear krêft op de trapers sette." Hy is bliid dat er binnen is. "Ik hie it net tocht, it wie wol in poepetoer hear, mar dat is echt in oerwinning. Ik tocht in pear kear 'dit wurdt him net' en dan toch mar wer kop omheech en trochsette. Dat is it belangrykste."

Alle dielnimmers krije in alvestêdekrúske. "Ja, prachtich. Dy komt yn in listje yn de keamer te hingjen."