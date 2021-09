Flylân is út 'e skroeven: fuotbalklup wint foar de álderearste kear

VSV stiet foar 'Vlielandse Sport Vereniging.' Dy feriening is al yn 1931 oprjochte, mar pas sûnt 2018 hat de feriening in fuotbalôfdieling. Oant dy tiid wie Flylân de lêste Nederlânske gemeente sûnder in fuotbalklup.

Yn 2018 úteinset

VSV '31 spilet op Sportpark Flidunen. Yn 2018 is der in jongereinteam úteinset yn kompetysjeferbân by de KNVB en yn it seizoen 2019-2020 naam foar it earst in standertalvetal diel yn kompetysjeferbân by de KNVB. In grut sukses wie it debút net: de Flylanners ferlearen alle 14 wedstriden. It slagge it team net om ek mar ien doelpunt te meitsjen. Sy krigen 111 doelpunten tsjin.

Eksakt in jier lyn skoarde de Flylanner fuotbalklup foar it earst. Pieter Kleinjan makke in doelpunt tsjin De Tynje. De klup wie út de skroeven. Trainer Kerst Heida hie net ferwachte dat it foarearst wat wurde soe mei it team. De einstân wie lykwols yn it foardiel fan De Tynje, it waard 1-6.

Stapke werom

Van Joolen folge Heida op. "Ik ben Henk de Jong dankbaar dat ik de mogelijkheid kreeg om van deze ploeg jongens een mooi team te maken. Hij heeft mij voorgedragen. Het belangrijkste is dat ze er zijn als ze er moeten zijn", seit de coach.

De klup hat wol in stapke werom set, sy spylje net mear tsjin standertalvetallen. "Eigenlijk was het een stapje te hoog. Dit is nu het zevende doelpunt dat we gescoord hebben", seit coach Van Joolen. De alderearste winst is in wichtige triuw yn 'e rêch. "Het is een kwestie van een team bouwen en er voor gaan."