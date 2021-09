Wer in evenemint yn WTC Ljouwert: Stoffen Spektakel lûkt tûzenen besikers

It kontrast is grut: oan de iene kant fan it gebou komme minsken om har teste te litten op it coronafirus. Oan de oare kant rint in stream minsken stadich de hal binnen op syk nei stoffen by de goed 30 dielnimmende hannelers.

Trochstream-evenemint

De besikers moatte har hâlde oan de basisregels, lykas it hâlden fan de oardel meter ôfstân. "Mensen moeten ook de handen ontsmetten", seit organisator Julian Timmerman. "We kunnen dit organiseren omdat het een 'doorstroom-evenement' is. We hebben daar met de gemeente goede afspraken over kunnen maken."