Troch corona rinne mear minsken fêst yn rou: poly biedt help

Ofskied nimme is wichtich

Ofskied nimme is hiel belangryk as ien komt te ferstjerren. Jos de Keijser is klinysk psycholooch, psychoterapeut en bysûnder heechlearaar oan Rijksuniversiteit Groningen, mei as spesjalisme komplekse rou.

Ut ûndersyk docht bliken dat minsken dy't neisten ferlern hawwe yn of troch corona mear rouklachten ûnderfine. Foaral om't sy faak gjin ôfskied nimme koene of om't sy meardere minsken ferlern hawwe. Gewoanwei is it 10 persint dy't fêstrint yn rou, mar by coronaferliezen is dat 20 persint.

Komplekse rou

It ferlies fan meardere minsken tagelyk, ferlies troch geweld of in slim ûngelok, it net goed hechten wêze yn je jeugd: it kinne faktoaren wêze dy't derfoar soargje dat rou oergiet yn komplekse rou.