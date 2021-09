Spoarbrêge Ljouwert 'lijkt herstelbaar', mar bliuwt wiken ticht

As der in nije silinder besteld en levere wurde moat, soe it noch folle langer duorje kinne foardat de brêge wer iepen kin foar it skipfeartferkear, seit in wurdfierder fan ProRail.

"We maken een herstelplan en hopen hiermee dat we de duur van de hinder voor de scheepvaart zoveel mogelijk kunnen beperken", meldt de organisaasje op twitter.

Gjin treinen

ProRail hat snein de defekte silinder ûnder de HRMK-spoarbrêge oer it Van Harinxmakanaal by Ljouwert wei helle. Sûnt begjin septimber docht de brêge it net mear, dêrtroch kin de skipfeart der net del.

Fanwegen it wurk rieden der sneintemoarn gjin treinen tusken Ljouwert en It Hearrenfean. Yn de nacht fan sneon op snein is de lêste trein oer de spoarbrêge gien, dêrnei is ProRail fuortendaalks úteinset mei it fuortheljen fan de hefsilinder dy't de brêge draaie moat. Mei in kraan moast in part fan de silinder út it brêgedek tild wurde.

Defekt

ProRail wit net krekt wêr't it defekt oan leit, dêrom moat de fiif ton swiere silinder der út helle wurde. Dy silinder wurdt nei Snits ta brocht foar in ynspeksje. It opknappen fan de spoarbrêge duorret op syn minst trije wiken, mar it soe neffens ProRail ek moannen duorje kinne.