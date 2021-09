ProRail hellet stikkene silinder út spoarbrêge Ljouwert: snein gjin treinen

Yn de nacht fan sneon op snein is de lêste trein oer de spoarbrêge gien, dêrnei is ProRail fuortendaalks úteinset mei it fuortheljen fan de hefsilinder dy't de brêge draaie moat. ProRail ferwachtet hjir goed 15 oeren mei dwaande te wêzen. Mei in kraan moat in part fan de silinder út it brêgedek tild wurde.

Bussen ynset foar reizgers

Foar reizgers wurde bussen ynset, want it treinferkear leit fanwegen it wurk snein stil. De ferwachting is dat it wurk grif oant 14.30 oere duorje sil.

Defekt

ProRail wit net krekt wêr't it defekt oan leit, dêrom moat de fiif ton swiere silinder der út helle wurde. Dy silinder wurdt nei Snits ta brocht foar in ynspeksje. It opknappen fan de spoarbrêge duorret op syn minst trije wiken, mar it soe neffens ProRail ek moannen duorje kinne.