Wetterskip set ynkoarten útein mei it útbaggerjen fan de Lemster Rien

Troch it djipper meitsjen fan de Lemster Rien kin wetter yn de takomst better fuortstreame. Ek ferbetteret de wetterkwaliteit, wat wer goed foar de natuer is.

It giet om in lingte fan sa'n 4,5 kilometer. Mei driuwende liedingen wurdt de bagger nei it depot brocht. It baggerdepot is sa'n fiif bunder grut. Mei de ôfgroeven grûun wurdt in dykje om it depot hinne makke. Yn totaal kostet it wurk 248.000 euro.

Ein dit jier klear

Dizze wike is de feart al hekkele. Ein dit jier moat it klear wêze. De bagger dy't frijkomt, wurdt yndrûge en úteinlik mei gers ynsiedde.