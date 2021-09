Henk de Jong nei 9-0 nederlaach: "Ik lit myn jonges net falle"

De Jong fynt it ferlies hiel ferfelend, mar is ek realistysk: "De kâns wie 99,9% persint dat we hjir ferlieze soenen. Dit is it ferskil tusken Ajax yn topfoarm en Cambuur as it net rint."

Ajax is dan ek net in ploech dêr't Cambuur fan winne moat. "Wy binne mar hiel gewoan. Wy moatte it tsjin oare ploegen dwaan. It doelsaldo is wol fuort no. Dêr moatte we wat oan dwaan."

Tongersdei spilet Cambuur tsjin Heracles. De Jong wol dan revâns nimme. "Ik ha nocht oan tongersdei. Us supporters moatte ús goed helpe, want dit is wa't wy binne. We krije noch wolris in dikke klap, mar klear dit wie wol in hiele dikke."

Hoedemakers: "Doe maar niet 10-0"

Middenfjilder Mees Hoedemakers seach de iene nei de oare bal fan Ajax deryn fleane. "Op een gegeven moment denk je wel: doe maar niet 10-0. Dat wil je voorkomen natuurlijk. Ze waren dichtbij, maar gelukkig is het niet gebeurd."