Ajax fermoarzelet Cambuur mei 9-0: grutste nederlaach ea yn earedivyzje

Dat wie spitigernôch foar Cambuur noch net de einstân. Sébastien Haller sette himsels op it skoareboerd troch in skot fan Lisandro Martinez fan rjochting te feroarjen. Syn ferfanger Danilo tekene dêrnei yn de 76e minút nei in foarset fan David Neres foar de 8-0.

Ajax gie dêrnei op oantrúnjen fan it publyk op syk nei de dûbelde sifers. Dat slagge úteinlik net. Mar Neres bepaalde de einstân yn de 84e minút op oanjaan fan Daramy noch wol op 9-0.

Njoggende plak

Nettsjinsteande de grutte nederlaach stiet Cambuur mei seis punten út fiif wedstriden op it njoggende plak yn de earedivyzje. Nije wike tongersdei stiet foar de Ljouwerters de folgjende wedstriid op it programma: in thúsduel tsjin Heracles Almelo.