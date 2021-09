250 Fryske tsjerken setten dizze simmer harren doarren iepen foar elkenien dy 't efkes binnen sjen woe. Te kuierjen of mei de fyts koenen de besikers rûtes folgje fan tsjerke nei tsjerke. Fan de katolike tsjerke fan It Hearrefean ôf fytste sneontemiddei in groep foar de lêste kear dit jier nei de twa tsjerken fan Steggerda.