Hearrenfean hâldt stân yn slotfaze en wint fan Fortuna Sittard

Nei in sterke iepeningsfaze sakke it nivo en der wienen hast gjin kânsen. Duarte besocht it foar Fortuna, mar seach dat Erwin Mulder syn skot keare koe. Krekt foar it skoft skeat Joey Veerman yn it sydnet.

Kânsen op 2-0

Nei it skoft krige Hearrenfean fia Benjamin Nygren en Lucas Woudenberg in pear goede kânsen om de skoare út te wreidzjen. Sy slaggen der lykwols net yn om Fortuna-doelman Yanick van Osch te passearjen.

De grutste kâns wie foar Tibor Halilovic. De Kroäat skeat in foarset fan debutant Anthony Musaba fan tichteby tsjin Van Osch oan.