Kuorballers LDODK yn eareklasse te sterk foar DeetosSnel

It wie de tredde wedstriid dit seizoen foar LDODK yn de eareklasse, it heechste nivo by it fjildkuorbal. Earder waard der mei 23-15 wûn fan DOS'46 út Nijeveen en mei 20-15 ferlern fan Fortuna út Delft.

LDODK spilet de fjildkompetysje yn in pûl fan seis ploegen. De earste fiif wedstriden binne foar de sealkompetysje en de returns yn de eareklasse binne nei ôfrin fan de kompetysje yn de seal.