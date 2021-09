Marrit van der Wal hâldt mei titel Fryske eare heech op NK fierljeppen

Junioaren

It like derop dat Rutger Haanstra fan It Heidenskip der mei de titel by de junioaren fantroch gean soe. Hy sette yn de foarronde in nij Frysk rekôr fan 20,53 meter del. Yn de alderlêste finalesprong gie Reinier Overbeek fan Benschop dêr mei 21,22 meter lykwols noch oerhinne.

Wisse Broekstra fan Tsjummearum waard mei 19,92 meter tredde.

Jonges en famkes

De titel by de jonges gie nei in folslein Hollânske finale nei Roy Velis fan Benschop mei 19,33 meter. Twadde waard Karsten Klarenbeek fan Vlist mei 18,38 meter en Rick Cazant fan Kockengen waard mei 17,95 meter tredde.

By de famkes wie Hanneke Westert fan Snits sneontemiddei de bêste mei 16,23 meter. Dêrmei sprong se fierder as Suzanne Mulder fan Vlist (15,40) en Inger Haanstra fan It Heidenskip (14,49).

It kampioenskip is hjirûnder yntegraal werom te sjen: