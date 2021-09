Harkemase Boys probleemleas lâns ODIN, haadklassers winne net

ONS Snits komt tekoart

ONS mocht nei Amsterdam om dêr te spyljen tsjin ASV De Dijk. ONS kaam nei in healoere op efterstân. Amir Riffi skeat de bal der nei in yndividuele aksje yn.

Fuort nei it skoft krige ONS in ôffaller te ferwurkjen. Troch in benutte strafskop fan Ivo de Waal kaam De Dijk op 2-0. Yn de 66ste minút kaam ONS werom yn de wedstriid. Gabriël Fernando makke út in frije traap 2-1. Fierder kamen de Snitsers lykwols net.

ONS is no achtste mei seis punten.