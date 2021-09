Benefytstocht úteinset om jild op te heljen foar De Skulp

By de ynrinkafees fan De Skulp op It Hearrenfean en yn Drachten, Snits en Ljouwert kinne minsken terjochte om har ferhaal te dwaan. Minsken kinne in pear kear yn de wike prate mei lotgenoaten of mei in coach.

De organisaasjes hopet mei de fytstocht mear as 14.000 euro op te heljen. It Nationaal Fonds tegen Kanker ferdûbelet eltse donaasje, oant 10.000 euro. Yn Drachten hat inisjatyfnimster Martha ten Hoeve al in sjek fan 500 euro krigen fan gemeente Smellingerlân.