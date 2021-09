Fryske teäters ferkeapje folle minder kaartsjes as foar de coronapandemy

Neffens Titia Huisman fan teäter De Koornbeurs yn Frjentsjer sjocht it publyk noch in bytsje de kat út de beam. Leafhawwers dy't earder kaartsjes kochten foar in hiel seizoen, litte it no by kaartsjes foar ien of twa foarstellingen. Dat betsjut dat de skouboargen muoite dwaan moatte om it publyk wer werom te krijen.

Publyk is ôfwachtsjend

"It is ús yndruk dat it publyk wat ôfwachtsjend is en dat fyn ik ek begryplik", seit direkteur Titia Huisman fan it Frjentsjerter teäter. "Se kochten earst kaarten foar tsien foarstellingen tagelyk, no miskien foar ien of twa om te sjen hoe't it giet."