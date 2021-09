Tjeerd de Groot (D66) oer stikstof: "Soms moet je impopulaire maatregelen nemen"

Neffens Blok is der wol in ferskil mei de plannen fan de NAM, want dy wolle út Ternaard wei boarje, dus fan de wâl ôf. En dan kin Blok de fergunning net wegerje, sei er moandei yn Ternaard en woansdei yn de Twadde Keamer. De Groot: "Maar met dat soort slimmigheden, dat was ook bij stikstof het geval, zegt de rechter uiteindelijk: beste overheid, ga je gewoon aan de wet houden."

In grut part fan de Keamer wol om ekstern juridysk advys freegje hoe't it no sit. Kin de minister op basis fan de wet echt de fergunning net wegerje, is de fraach dy't dêrby sintraal stiet. "Wat mij betreft is de wet hartstikke duidelijk", seit De Groot. "De Waddenzee wordt expliciet genoemd. En als je dan er net naast gaat boren, doet er niet toe. De gevolgen zijn voor de natuur in de Waddenzee."

Kaag koe net oars

D66 hie dizze wike ek oare problemen oan 'e holle: ynterne problemen. Minister Sigrid Kaag fan it dochs al demisjonêre kabinet stapt op nei in moasje fan ôfkarren troch de Twadde Keamer. Kaag wie as minister fan Bûtenlânske Saken haadferantwurdlike by de gaoatyske evakuaasje-operaasje yn Afganistan.

"Het was voor Sigrid zeker een moeilijke beslissing", seit De Groot. Mar se koe hast net oars: "Dat is de consequentie van de nieuwe politiek waar ze zelf voor staat."

Remkes oan set

Kaag bliuwt wol polityk lieder fan D66 en bliuwt ek belutsen by de formaasje fan in nij kabinet. "De hele fractie, de hele partij staat achter haar. Ze is onze onbetwiste leider."

De ferkiezingen binne yntusken langer as in healjier lyn en in nij kabinet is noch net yn sicht. Alderhande opsjes foar mearderheidskabinetten binne bepraat, mar sûnder resultaat. De nije ynformateur, Johan Remkes, praat dit wykein op in bûten mei de VVD, it CDA en D66. "We zijn benieuwd naar zijn plannen", seit De Groot.