Underfining Bob de Jong moat Marwin Talsma nei de Olympyske Spelen helpe

Neffens Hoekstra is De Jong gjin assistint fan him. "Sa sjoch ik it net hear. We besykje mei-inoar dy kar te lûken." Doe't de coach fan Team Frysk de kâns krige om De Jong ta te heakjen oan de technyske stêf, twivele er gjin momint. "Hy is olympysk kampioen. Alle kennis en kunde dy't we binnenhelje kinne, is moai meinaam."

Tafoege wearde

Ek foar rider Marwin Talsma is it in boppeslach. De Grouster is in man fan de lange ôfstannen en dat wie ek de spesjaliteit fan De Jong. "Hy hat safolle jier ûnderfining, dêr kin er hiel folle fan oerdrage oan ús. Ik ryd op gefoel en ik kin my hiel goed yn syn ideeën ferpleatse. Dat is echt in tafoege wearde."