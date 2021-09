Knibbel sit Hinke Schokker dwers: gjin rekôrs, mar aksje foar KiKa set troch

Earder freed ferklearre Schokker al dat sy net yn topfoarm wie en te lijen hie fan blessueren. Foar 20.00 oere naam Schokker noch in lyts skoft, mar dêrnei rekke de foarm yn de nederklits.

Behanneling nedich

"Op in gegeven stuit wie der in blessuerebehanneling nedich fan ús fysioterapeut", fertelt Jan Willem Sietsma fan #teamBerend. "Mar dat duorre langer as de fjouwer minuten yn it oere dy't mochten. Want oan it besykjen foar in rekôr binne regels ferbûn. Doe wie al dúdlik dat de 100 kilometer him net mear wurde soe."

"No is it net mear ferantwurde"

De 24 oeren drave wie doe noch wol yn byld. "Hinke gie noch in oere troch op de rinbân, mar de blessuere bleau. Op in gegeven momint hawwe wy as organisaasje besletten: no is it net mear sûn en ferantwurde, wy hâlde der mei op." 'WRpoging gestaakt', sa melde de livestream.