Sealfuotbalfroulju Libertas ûntsnappe oan nederlaach tsjin Exstudiantes

De besikers út Zwolle kamen yn de earste helte op foarsprong troch in doelpunt fan Rianne Bos. Net folle letter makke Thirza Leistra der op oanjaan fan Sam Bosma wer gelyk. Dêrmei bepaalde sei de rêststân op 1-1.

De Zwolske klup kaam direkt nei de tee alwer op foarsprong. Diskear wie it âld PEC Zwolle-spylster Lauri Weijkamp dy't doel trof. Dêrtroch like it der lang op dat Libertas de earste wedstriid fan it seizoen ferlieze soe, mar yn de absolute slotfaze makke Bosma der dochs noch 2-2 fan. Dat wie ek de einstân.