Selstraf foar Feanster (20) dy't syn eigen yn beslach nommen auto stiel

In 20-jierrige man út It Hearrenfean hat acht moanne sel krigen foar in ferskaat oan strafbere saken. De man hat jild stellen fan syn wurkjouwer, hy ferfalske in leanstripe om in liening ôf te sluten, hy pinde mei in stellen pas, naaide út mei in djoere auto fan in garaazjebedriuw, en hy helle syn eigen auto werom neidat dy yn beslach naam wie.