Lyts fraachteken by sc Hearrenfean yn opstelling tsjin Fortuna Sittard

Anthony Musaba sit tsjin Fortuna Sittard foar it earst by de seleksje. De oanfaller dy't hierd wurdt fan AS Monaco wie ferline wike siik, mar begjint no op de bank. Rodney Kongolo is noch net werom. Johnny Jansen hopet oer in wike ek wer in berop dwaan te kinnen op ferdigener Rami Kaib. "Ik ga ervan uit dat hij tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente er weer bij is."

Prima kompetysjestart

sc Hearrenfean hat kwa punten in prima start fan de kompetysje. Mar net allinnich oer it tal punten is Jansen tefreden, ek oer it fuotbal fan syn ploech is hy kontint. "Persoonlijk vind ik dat we beter voetballen dan vorig jaar. Het is veel verzorgder, we lopen bepaalde fases echt heel goed te voetballen."