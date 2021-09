Net mear mei de auto nei de Ljouwerter binnenstêd: "Je hawwe hjir neat te sykjen"

Parkearje mei fan moandei ôf allinne mar mei in fergunning en tusken 07.30 en 12.00 oere mei der - mei ûntheffing - laden en lost wurde. Oar ferkear is net mear wolkom.

"As je hjir net wenje of gjin ynrydfergunning hawwe, hawwe je hjir neat te sykjen oars as in boete", sa seit wethâlder Friso Douwstra.

It noardwestlike diel fan it sintrum is fan moandei ôf 'autoluw'. Dat sil letter ek op oare plakken yn it sintrum barre, seit Douwstra. "Aansten geane we nei de Twibaksmerk en it Ruterskertier."

'Kronkelige straatjes'

Geskikt foar auto's wie de Ljouwerter binnenstêd nea, seit Maaike Venema fan it wykpanel. "Het is een prachtige binnenstad uit de middeleeuwen, met kleine kronkelige straatjes. Nooit bedoeld voor auto's, maar de tijd schrijdt voort."

"De schoonheid en de leefbaarheid van de stad is belangrijk voor de bewoners, ze zijn er elke dag." It wie dus heech tiid om ôfskie te nimmen fan it ferkear: "Veel auto's die hier onnodig zijn, bevorderen dat niet."