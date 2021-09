Jubileum foar it NK fierljeppen: foar de 50e kear springe om de eare

Jubileumedysje

Fyftich jier lyn waard it earste NK ljept yn Jaarsveld. Yn 1972 waard Roel Bokke Span de earste winner mei 15,44 meter. Aart de With waard doedestiids kampioen by de jonges. Sneon is De With wer aktyf op it NK, no as arbiter. Hy is rekôrhâlder as it giet om nasjonale titels. As senior waard hy leafst trettjin kear kampioen. Ek pakte hy by de jonges en de junioaren noch trije titels. De With is no noch altyd wrâldrekôrhâlder mei in aluminium polsstok. Dat rekôr stiet al goed tweintich jier op 19,42 meter.