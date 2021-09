Hurdrinster Hinke Schokker úteinset mei dûbelde rekôrpoging foar KiKa

De minsken efter #teamBerend sette har mei it hurddraven yn om jild byinoar te heljen foar ûndersyk nei bernekanker. It team is yn augustus 2020 oprjochte troch Jan Willem Sietsma, foar syn 4-jierrige neefke Berend. Berend wie it soantsje fan sjoernaliste en âld-Omrop Fryslân-kollumniste Nynke Sietsma. Hy krige kanker en ferstoar op 28 oktober.

Rinbân yn Eastermar

Hinke Schokker wol har foar de aksje ynsette troch te besykjen twa rekôrs te ferbrekken. Dat docht Schokker se freed en sneon op in rinbân yn it sintrum fan Eastermar.

De senuwen binne grutter as by gewoane wedstriden, sei Schokker flak foar de start fan har rekôrpoging. "Der binne sa'n soad minsken dy't hjir sa drok mei dwaande west ha. En it doel, #teamBerend, soarget foar noch mear senuwen."

"Wêrom ek net?"

Ein ferline jier kaam Schokker op it idee om it wrâldrekôr op de 100 kilometer te ferbrekken. Op in trainingsrûntsje by Eastermar waard foar de grap roppen om dan ek mar it wrâldrekôr foar de ôfstân yn 24 oeren te ferbrekken. Wêrom ek net, wie har antwurd. Dat lêste rekôr stiet no op 247 kilometer.