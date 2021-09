SC Cambuur wol tsjin Ajax de Johan Cruijff ArenA stil spylje

It liket Bangura as Rotterdammer ek wol wat: de ArenA stil spylje. It stadion sil troch de coronaregels folle wêze mei sa'n 35.000 fans. Foar guon Cambuur-spilers sil it de earste kear wêze dat se yn sa'n grut stadion spylje.

Dochs is Henk de Jong net benaud dat se derfan ûnder de yndruk binne. Of dat syn spilers foto's en selfies meitsje sille. "Dat dogge we net. It is ús wurk. It giet om de punten en net om moaie selfies. Dan geane se mar nei in Champions League-wedstriid."