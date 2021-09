Sprekoeren GGD Fryslân foar minsken dy't benaud binne foar prikken

De Graaf: "We ha al ûnderfining mei minsken dy't prikeangst ha. Dy ûnderfining brûke we no om dizze groep te helpen. Se kinne delkomme foar ôfspraken. Soms wurdt pas by de fjirde ôfspraak in prik set, mar dat is gjin probleem."

Spesjaal omtinken foar noardeasten en Ljouwert

De GGD sjocht ek spesifyk nei it noardeasten fan de provinsje en de gemeente Ljouwert. De gemeenten Dantumadiel, Achtkarspelen, Noardeast-Fryslân en Ljouwert binne de iennige gemeenten dêr't de faksinaasjegraad ûnder de 70 prosint leit.

Yn Dantumadiel waarden dizze wike wol 42 prosint mear prikken set as in wike lyn, yn Noardeast-Fryslân 23 prosint mear. Yn Ljouwert en Achtkarspelen binne just minder prikken set.

De faksinaasjebus, wêrmei't de GGD al moannen troch de provinsje rydt, moat it foar minsken ek makliker meitsje om in prik te heljen. De bus stiet moandei yn Drachten, tiisdei op It Hearrenfean en woansdei yn Jobbegea.